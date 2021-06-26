Россиянам рассказали, как обогнать инфляцию

Самым простым способом защитить денежные накопления от инфляции является их хранение в разных валютах. Об этом сообщил в интервью агентству ПРАЙМ эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский

По словам эксперта, деньги луче всего хранить в разных валютах с соотношением 50-25-25, где 50 — это процент накоплений человека в рублях, а 25 — в долларах и евро.

Кроме того, эксперт рекомендовал метод «1000-10-10». Это означает, что человек должен ежемесячно откладывать по одной тысяче рублей, по десять долларов и столько же евро. В зависимости от сроков накопления сумма может быть разной. Кроме того, можно докупать и другие валюты.

На периоде в год-два хорошим инструментом будет покупка облигаций и еврооблигаций компаний из первого эшелона — как минимум 7,5 процента годовых в рублях и 4,5 процента в долларах они дадут, — также упомянул эксперт.

В свою очередь, заместитель директора департамента рынков Accent Capital Сергей Макаров отметил, что исторически лучшим способом борьбы с инфляцией являлась покупка акций золотодобывающих компаний с дивидендами, недвижимость и ETF фонды.

Андрей Русецкий, управляющий активами «БКС Мир инвестиций», сказал, что лучше всего защитить деньги от инфляции можно, купив акции сырьевых компаний.

Ранее стало известно. что тарифы на ЖКУ вырастут с 1 июля.