Россиянам рассказали, как на них повлияют экономические проблемы США

В случае, если экономика США столкнётся с проблемами, сравнимыми с кризисом 2008 года, их влияние на Россию окажется минимальным. Об этом рассказал агентству ПРАЙМ доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Лазарь Бадалов.

Причиной для предположений о надвигающемся на США кризисе стала инверсия кривой доходности, которая наблюдается сейчас на рынке гособлигаций страны. Обычно это явление становится предвестников рецессии в экономике. Однако, по мнению Бадалова, возможные проблемы американцев не должны оказать сильное влияние на Россию, так как уровень экономических отношений между двумя странами крайне низкий.

Связь между странами опосредованная — через импорт и экспорт товаров, причём не прямой между странами, а через мировые рынки, — добавил эксперт.

По его словам, такая ситуация стала в том числе результатом санкционной войны, которую. Штаты ведут против России.

Ранее сообщалось, что Банк России возобновил возможность для банков продавать наличную валюту гражданам на период с 18 апреля по 9 сентября 2022 года. Отмечается, что банки получили право продавать только ту иностранную валюту, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года. Ограничения на продажу были введены регулятором в начале марта.