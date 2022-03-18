Россиянам рассказали, как купить и где хранить слиток золота

Инвестиционное золото граждане РФ могут приобрести в большинстве отечественных банков, уполномоченных самостоятельно устанавливать курсовую разницу между покупкой и продажей металла. Чем выше спрос — тем шире разница, или спред. В настоящее время он составляет уже порядка 20–30%. По мнению аналитика «Фридом Финанс» Владимира Чернова, такая ситуация делает вложение в золото достаточно интересным. Об этом он рассказал агентству ПРАЙМ.

Чернов, в частности, напомнил , что НДФЛ от продажи инвестиционного золота продолжает действовать.

Если физическое лицо будет владеть драгоценным металлом более трёх лет и у него останутся документы, подтверждающие его покупку, то он освобождается от уплаты НДФЛ. Во всех остальных ситуациях придется декларировать доход и уплачивать 13% или 15% в бюджет государства, в зависимости от его объёма, если он превысит 5 миллионов рублей, налог составит 15%, — объяснил эксперт.

Он также отметил, что хранить золото дома небезопасно, а положить в банковскую ячейку его можно только за отдельную плату. Однако в любом случае к слитку следует относиться бережно, так как любое повреждение снижает его цену при дальнейшей продаже.

Ранее стало известно, что Банк России с 15 марта приостановил покупку золота у кредитных организаций, чтобы создать условия для удовлетворения спроса населения. Также в России отменили НДС на золото в слитках, приобретаемое с целью инвестиций вместо валюты.

Экономист Владимир Косой заявил, что перспективы инвертирования в золото сейчас трудно оценить из-за колебаний курса валют. По его словам, золото теряет в цене, как только оказывается вне банка.