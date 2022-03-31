Россиянам рассказали, до каких пределов может укрепиться рубль

Укрепление рубля, которое происходит в последние дни, не является предельным. В условиях ограничений на покупку и вывоз валюты, а также операции с ней, может продолжиться. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказал главный аналитик «АЛОР БРОКЕР» Алексей Антонов.

По мнению Антонова, в описанных условиях доллар может стоить и 50, и даже 30 рублей. При этом он подчеркнул, что чрезмерно дешёвый рубль также не выгоден российскому бюджету.

Курс рубля будут определять монетарные власти исходя из баланса спроса-предложения валюты, потребностей в ней российской экономики и желаемой инфляции, — пояснил аналитик.

По мнению Антонова, в ближайшее время Центробанк может снизить ключевую ставку до 13–15% годовых и ослабит ряд принятых ранее жёстких мер. Так, введённая регулятором комиссия в 12% на покупку валюты на бирже может снизиться.

Ранее директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд заявила, что российские власти занимаются «искусственным накачиванием рубля». По её мнению, только так можно объяснить укрепление российской валюты, которое наблюдается в эти дни.

В свою очередь, американский инвестор Адам Таунсэнд удивился укреплению российского рубля несмотря на введённые против России масштабные санкции. Он отметил, что рубль отыграл весь полученный им санкционный удар. Также уровень инфляции в России оказался ниже, чем в Евросоюзе.

31 марта стало девятым днём роста рубля к доллару и евро. Таким образом, за март они подешевели более чем на 12% — до уровней 83,2 рубля за доллар и 92,5 рубля за евро. Такие данные приводит Московская Биржа.