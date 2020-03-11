https://static.news.ru/photo/e203b2b6-6429-11ea-8346-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ряд товаров подорожает в российских аптеках в связи с изменением курса рубля и обвала цен на нефть. Как сообщил председатель координационного совета ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев, прежде всего изменятся цены на медицинскую технику, поставляемую из-за рубежа.

Что точно вырастет, это медицинская техника — тонометры, термометры, ингаляторы и так далее. Они все импортируются и расчёт цен на них, как правило, привязан к доллару и евро, — приводит его слова РИА Новости.

Что касается лекарств, то сильного роста цен на них не ожидается. При этом Нифантьев отметил, что около 40% реализуемых препаратов являются жизненно важными, и цены на них регламентированы правительством в рублях. Он подчеркнул, что в случае увеличения стоимости импортных лекарств, их фокус сместится в сторону российских производителей.

Ранее NEWS.ru писал, что импортные товары после ослабления рубля к евро и доллару подорожают в России на 10–35%, а те, что выпускают зарубежные компании внутри страны, — максимум на 10%. В первую очередь цены вырастут на детские товары, одежду и обувь, потребительскую электронику и бытовую технику.