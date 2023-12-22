Россиянам рассказали, что будет с ценами на яйца Глава комитета Мясной ассоциации Юшин: с дорогими яйцами надо смириться

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиянам необходимо смириться с нынешними ценами на куриные яйца, заявил в беседе с журналом «Компания» руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. По его словам, внезапное резкое подорожание яиц было вызвано их прежней низкой стоимостью, поэтому рост цен стал резким и ощутимым, но закономерным.

Причин для беспокойства нет. В стране нет голода, яйца никуда не пропали. Нужно прекратить этот ажиотаж и смириться с тем, что яйца больше не могут стоить по 50 рублей за десяток, как это было несколько лет назад, — предложил эксперт.

Он высказал мнение, что выросшие цены не являются чрезмерно завышенными или необоснованными. За последнее время значительно выросли затраты на производство яиц, в том числе транспортные расходы и зарплаты в отрасли, также подорожали семена и средства защиты растений, запчасти и комплектующие для сельхозтехники, новое оборудование на птицефабриках, топливо и тарифы на электроэнергию.

При этом Юшин назвал нерациональной попытку решить проблему за счет расширения импорта. По его словам, эта мера может избавить от сиюминутных трудностей, но еще больше усугубить системные сложности отрасли, а попытки госрегулирования цен лишь отобьют у производителей желание работать. Эксперт назвал приоритетной задачей повышение рентабельности производства.

Специалист высказал мнение, что после Нового года цены на яйца в России начнут снижаться в связи с сезонным падением спроса. Однако, чтобы избежать повторения ситуации в будущем, необходимо развивать внутреннее производство, резюмировал Юшин.

Ранее вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко поручила найти способы нарастить производство куриного мяса и яиц. Также она распорядилась принять меры по сдерживанию роста цен на эти продукты.