Россиянам рассказали, что будет с ценами на товары ушедших из РФ брендов Экономист Остапкович: цены на товары ушедших из России брендов могут упасть

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Товары иностранных брендов, которые покинули рынок России после 2022 года, могут резко упасть в цене, считает директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович. Сейчас они поставляются в страну посредством параллельного импорта, что не лучшим образом отражается на их стоимости, передает URA.RU.

По параллельному импорту товар могут везти через три-четыре страны и каждый раз проводить расчеты в разных валютах. В итоге цена увеличивается процентов на 30–40. При прямых поставках она станет ниже, а если производство будет в России — тем более, — объяснил эксперт.

Наиболее простым возвращение в Россию будет для тех зарубежных компаний, которым нужно всего лишь возобновить поставки своих продуктов в страну без необходимости инвестиций в производство, считает экономист. Однако появление этих товаров на прилавках магазинов — вопрос не ближайшей перспективы, так как иностранные бренды покинули РФ по политическим причинам и теперь они будут ожидать решения вопроса со смягчением санкций, добавил Остапкович.

Ранее заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев заявил, что регистрация в России товарных знаков Kia и Hyundai не говорит об их скором возвращении на рынок страны. По его словам, это формальная процедура, необходимая для юридической защиты.