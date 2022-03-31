Россиянам рассказали, что будет с ценами на топливо

Президент «Независимого топливного союза» Павел Баженов в разговоре с NEWS.ru дал свой прогноз на ситуацию на рынке. По его словам, россиянам не стоит переживать из-за ситуации с газом. Он считает, что его стоимость останется прежней, а вот другие товары и услуги резко подорожают.

В целом я бы точно не ждал повышения цен на топливо. Те правила игры, которые у нас были на рынке раньше, они работать перестали. Механика функционирования рынка будет меняться. Старые не работают, новые пока не созданы. Я точно не ждал бы роста цен на топливо, с другой стороны, я слабо верю в какую-то корректировку вниз. Я думаю, что (стоимость), скорее всего, будет на том уровне, на котором находится сейчас. Но одно могу сказать, что у нас вырастут цены, скорее всего, на всё, кроме как на топливо, — сказал Баженов

Эксперт объяснил, что налог на добычу полезных ископаемых достиг своеобразного пика. Но при этом внутреннему топливному рынку ничего не угрожает.

Надо понимать, что у нас налог на добычу полезных ископаемых привязан как к курсу, так и к цене на нефть. Он принял сейчас заоблачные масштабы, что разгоняет внутреннюю цену на нефть и налоговую составляющую. Сейчас мы живём в эпоху перемен... Пока вопросов больше, чем ответов, но, скорее всего, внутреннему рынку топливному ничего не угрожает. Наоборот, вполне могут сокращать объёмы переработки, и так и будет, наверное, — подытожил специалист.

Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник также заявил, что если европейцы откажутся платить за российский газ в рублях, то перестанут получать «даровое» топливо, а найти других поставщиков, которые могли бы заменить Россию, в Европе не смогут. Дополнительные поставки газа, которые могут попасть в Европу не из России, он назвал «каплей в море».