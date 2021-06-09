Россиянам рассказали, чем лучше заменить доллары

https://static.news.ru/photo/0244de90-3736-11ea-b0f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ameer Al Mohammedaw/dpa/Global Look Press

В качестве возможной альтернативы доллару россияне могут рассмотреть рынок криптовалют. Такой совет в интервью агентству «Прайм» дал финансовый аналитик, трейдер Артём Звездин. При этом он подчеркнул, что по-настоящему хорошей альтернативы доллары с точки зрения сохранения накоплений всё ещё нет. Кроме того, биржевые индексные фонды также чаще всего торгуются в американской валюте, а вот приобрести криптовалюту и вывести актив в рубли будет крайне непросто.

По словам эксперта, криптовалюта является в большей степени спекулятивным инструментом, она не может рассматриваться в качестве способа накопления и хранения серьёзных капиталов.

Курсовая разница криптовалют подчас поражает даже бывалых биржевых трейдеров. Ваши накопления могут обесцениться на 20-30 процентов за неделю, а могут на столько же вырасти, — подчеркнул Звездин.

Он также отметил, что желающим приумножить собственные сбережения придётся использовать рисковые инструменты.

Ранее сообщалось, что власти РФ планируют разработать стимулы для перехода валютной ликвидности из доллара в евро. В Минфине не исключили введения соответствующих директив для госкомпаний