Россиянам рассказали, чем лучше заменить доллары

В качестве возможной альтернативы доллару россияне могут рассмотреть рынок криптовалют. Такой совет в интервью агентству «Прайм» дал финансовый аналитик, трейдер Артём Звездин. При этом он подчеркнул, что по-настоящему хорошей альтернативы доллары с точки зрения сохранения накоплений всё ещё нет. Кроме того, биржевые индексные фонды также чаще всего торгуются в американской валюте, а вот приобрести криптовалюту и вывести актив в рубли будет крайне непросто.
По словам эксперта, криптовалюта
Курсовая разница криптовалют подчас поражает даже бывалых биржевых трейдеров. Ваши накопления могут обесцениться на 20-30 процентов за неделю, а могут на столько же вырасти, — подчеркнул Звездин.
Он также отметил, что желающим приумножить собственные сбережения придётся использовать рисковые инструменты.
Ранее сообщалось, что власти РФ планируют разработать стимулы для перехода валютной ликвидности из доллара в евро. В Минфине не исключили введения соответствующих директив для госкомпаний