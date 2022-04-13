Россиянам раскрыли возможности для перевода денег за границу

Россиянам всё ещё доступны переводы денег за границу. Правда, это может требовать личного присутствия в зарубежном банке или уплаты высокой комиссии. Всё зависит от выбранного варианта. Об этом РИА Новости рассказал эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) по цифровым финансам Виктор Достов.

Возможности для перевода денег за границу остаются. Если мы говорим о зарубежных магазинах, то, в основном, они сводятся к открытию покупателем счёта в зарубежном банке и переводу туда денег в разрешённой форме и лимитах. Ещё один вариант — делать переводы по SWIFT за счёт получателя или продавца, правда, с высокой комиссией, — рассказал эксперт.

Он также добавил, что в ряде стран местное законодательство разрешает удалённое открытие счетов и кошельков. При этом список таких стран регулярно меняется и информацию нужно искать по необходимости. Достов подчеркнул, что такие счета всегда бывают специально помечены и если банк сочтёт, что совершаемая операция является рискованной, необходимо присутствие владельца счёта.

Что касается переводов денег физическим лицам, то здесь эксперт посоветовал воспользоваться системами денежных переводов — в частности, Contact и «Юнистрим».

Ранее Банк России установил новые пороги по суммам переводов средств за рубеж для граждан до 1 октября. В течение календарного месяца граждане имеют право перевести за пределы России на свой счёт или счёт другого физлица не более $10 тысяч или их эквивалент в другой валюте. Через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счёта, можно перевести в месяц не более $5 тысяч или их эквивалент в другой валюте.

Некоторое время назад Банк России запретил банкам проводить денежные переводы из России за рубеж гражданам стран, объявивших о санкциях против России. Тогда сообщалось, что физлицам и юрлицам из 43 стран, включая такие страны, как Великобритания и Германия, запрещено отправлять деньги с банковских счетов на счета за рубежом. Нерезиденты из других стран, в свою очередь, не смогут переводить за рубеж больше $5 тысяч в месяц.