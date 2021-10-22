Россиянам раскрыли новую схему мошенничества с микрозаймами

Эксперты по кибербезопасности рассказали о новом способе обмана, применяемом мошенниками, сообщает РБК со ссылкой на гендиректора Qrator Labs Артёма Гавриченкова. Злоумышленники используют СМС-бомберы (сервис для массовой отправки сообщений), чтобы получить займы в микрофинансовых организациях (МФО) на свои карты с помощью персональных данных жертв.

Схема мошенников довольно запутана. Они разыскивают утёкшую базу персональных данных, берут из неё телефон и паспортные данные потенциальной жертвы. Номер регистрируют несколько раз на нескольких десятках ресурсов, после чего жертва получает множество СМС с кодами для регистрации. Также преступники пытаются зарегистрироваться в микрозаймовых организациях, используя телефоны жертв, связываются с обладателями номеров в мессенджерах и втираются в доверие. Пострадавшего уговаривают прислать скриншот экрана с входящими сообщениями, чтобы якобы помочь разобраться в ситуации. Получив информацию, мошенники оформляют микрокредит.

Эта схема работает лучше прочих, потому что злоумышленник не просит показать ему коды из СМС, он просит прислать скриншот экрана с СМС, так что стопор в голове «нельзя пересылать коды из СМС» плохо срабатывает,— пояснил Гавриченков.

По его словам, люди пугаются большого количества сообщений, а «напуганного человека проще застать врасплох, поэтому он соглашается на предложение помощи».

Ранее микрофинансовые организации МФО выступили с предложением разрешить им выдавать займы под залог недвижимости. Об этом говорится в одной из стратегий действий, направленных на развитие участников саморегулируемой организации «МиР» на 2021–2024 годы. В настоящее время микрофинансовые организации, согласно действующему законодательству, не имеют права заключать договоры потребительского займа с физическими лицами под залог жилого помещения. Это ограничение было введено в 2019 году для того, чтобы предотвратить случаи мошенничества с недвижимостью.