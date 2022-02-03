Россиянам раскрыли, что спасло рубль на этой неделе

На текущей неделе рубль укрепился по отношению к доллару на 2,5%. К отскоку российской валюты привело ослабление геополитических рисков, в связи с чем последние пять торговых сессий можно считать позитивными для отечественного валютного рынка. При этом по итогам прошлой недели рубль подешевел в отношении доллара на 0,5%, но на фоне глобального укрепления американской валюты этот результат оказался лучше, чем у большинства валют развивающихся и даже развитых рынков. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказал старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич.

По словам эксперта, позитивную роль в состоянии российского рубля сыграло ослабление геополитических рисков, реакция рынка на заявления российской стороны — в частности, главы МИД Сергея Лаврова — о том, что Россия не хочет войны и сделает всё от неё зависящее, чтобы её не допустить.

Хотя в течение недели рубль подскакивал до максимума с ноября 2020 года, не взирая на поддержку со стороны приостановленных интервенций Банка России, с момента, когда появились сигналы снижения напряженности, рубль продолжает укрепляться и в настоящий момент торгуется в коридоре 76-77 рублей за доллар, — сообщил Петроневич.

Ранее журнал The Economist опубликовал очередной «индекс бигмака», являющийся основой для оценки валют по отношению к доллару. Российский рубль занял последнее место в общем списке и стал самой недооценённой валютой.