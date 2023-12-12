Россиянам раскрыли, что будет с ценами на стройматериалы Владелец строительной компании Лазовский: в декабре подорожают простые материалы

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Перед Новым годом, в декабре, подорожают самые простые строительные материалы, например, лаки, краски, фурнитура, отделочные материалы, предупредил владелец строительной компании Максим Лазовский. В разговоре с LIFE.ru эксперт подчеркнул, что речь идет о сезонной наценке, поэтому после праздников цены с большой вероятностью стабилизируются.

Речь идет именно о сезонной наценке, которая часто компенсируется акционными товарами других категорий. В числе товаров, которые могут подорожать, — фурнитура, лаки, краски, отделочные материалы, обои и напольные покрытия. Однако после праздников цены на многие из них стабилизируются, — уточнил Лазовский.

При этом цены на импортные материалы вряд ли снизятся в первые два месяца 2024 года. Девелоперы и поставщики могут ожидать падения курса рубля, из-за чего не станут сильно опускать стоимость товаров, пояснил эксперт.

Кроме того, перед Новым годом цены могут вырасти из-за высокого спроса. Многие россияне предпочитают устраивать ремонт в праздничные выходные. Экономист Николай Переславский отметил, что краски, керамическая плитка, ламинат и отделочные материалы подорожают на 5-8%. При этом цены на некоторые товары могут снизиться в связи со стабилизацией рубля и распродажами. Это касается электроинструментов, светильников и аксессуаров для ремонта.

Ранее стало известно, что стоимость капитального ремонта многоквартирных домов в России за последний год увеличилась в среднем на 12% из-за роста цен на стройматериалы. По словам эксперта проекта «Контр.Торги» Ксении Петрофановой, сумма торгов по капремонту выросла с 450 до 506 млрд рублей.