Россиянам предрекли снижение цен на импорт

Запрет ряда иностранных компаний на поставки их продукции в Россию не приведёт к значительным трудностям, поскольку после отмены монополии правообладателей появится способ его обойти и получить нужные товары ещё дешевле. Об этом в беседе с «Радио 1» заявил экономист, член экспертного совета общественной организации «Деловая Россия» Игорь Лавровский.

По словам эксперта, положение, когда правообладатель являлся монополистом на поставку продукта в страну, является наследием 90-х годов, тогда Россия хотела стать «полезной» крупным корпорациям. Такого нигде больше нет, люди могут импортировать в разные страны из разных источников продукты одного и того же лейбла.

Отмена в России этого положения, считает экономист, позволит снизить цены и даст возможность покупать всё, что нужно.

Я предполагаю, что цены на многие виды товаров даже упадут из-за того, что уйдёт маржа этих правообладателей. Они не давали никому конкурировать с их собственной продукцией на нашем рынке. Они фактически держали монопольные цены. А в реальности какой-нибудь Adidas можно купить, например, в Абу-Даби за треть цены. И это будет точно тот же товар, — пояснил Лавровский.

30 марта кабмин РФ издал отдельный указ, касающийся легализации параллельного импорта. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, такой механизм нужен, чтобы удовлетворить спрос на востребованные зарубежные товары в условиях санкций. Ранее их продажа в стране была запрещена без разрешения правообладателя. Минпромторге подчеркнули, что отмена ответственности за параллельный импорт не означает легализацию контрафактной продукции. В министерстве подчеркнули, что речь идёт именно о ввозе оригинальных товаров через альтернативные каналы.

Ранее руководитель направления процессуального права Rödl & Partner Алексей Федоряка отметил, что легализованный в России механизм параллельного импорта помешает правообладателю выявлять контрафакт. При этом такой ход снижает цены и повышает предложение, так что для потребителя он скорее позитивный, считает эксперт.