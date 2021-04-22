Россиянам предрекли скорый рост реальных доходов

https://static.news.ru/photo/7b32a770-a36d-11eb-8154-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Минэкономразвития России прогнозирует увеличение реальных доходов россиян в ближайшие три года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обновлённый прогноз социально-экономического развития России.

Так, в 2021 году их рост составит 3%, в 2022 году — 2,4%, а в 2023 году — 2,5%. Как уточняется, восстановление реальных располагаемых денежных доходов россиян произойдёт за счёт прочих доходов.

При этом источник в министерстве отметил, что в период пандемии они упали на 3,5%, поэтому полное возвращение к прежним показателям произойдёт позже.

В документе также говорится, что реальные заработные платы в 2021 году вырастут на 2%, в 2022 году — на 2,3%, а в 2023 году — на 2,5%.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин заявил, что экономика страны постепенно восстанавливается после вызванного пандемией COVID-19 кризиса. По его словам, устойчивый рост возобновится к концу 2021 года.