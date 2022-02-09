Россиянам предрекли повышение ключевой ставки до 10%

Центробанк может повысить ключевую ставку до 10% в марте, сообщил ведущий аналитик инвесткомпании FxPro Александр Купцикевич в разговоре с EADaily. Ожидания более мягкого повышения до 9% не оправдались из-за повышенной волатильности рубля в январе, считает он.

Да, вполне возможно, что ставка будет доведена до 10% в марте, чтобы надёжней закрепить жёсткий режим монетарной политики. Также нужно понимать, что высокая ставка повышает привлекательность рубля. <...> ЦБ не может вечно отдавать свои деньги Минфину и не забирать валюту с рынка. Это означает, что скорее раньше, чем позже Банк России вернётся на рынок для покупки валюты. Чтобы это не вызвало новую волну ослабления рубля, ставка должна быть выше нормы, — сказал Купцикевич.

Он добавил, что из-за этого будут расти ставки по кредитам и депозитам, что благоприятно для банков, но не для бизнеса.

Аналитик отметил, что внешние условия, на которые Банк России вынужден реагировать, весьма непредсказуемы. Он считает, что если рубль избежит геополитических шоков, инфляция может начать замедляться уже в ближайшие кварталы.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что инфляционное давление на экономику РФ продолжается и трудно сказать, когда прекратится. Представитель Кремля связал инфляцию с общемировыми тенденциями, которые не могут не затрагивать и Россию.