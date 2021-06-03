Россиянам предрекли рост цен на фермерские продукты

https://static.news.ru/photo/45ed0528-c457-11eb-88ad-96000091f725_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Цены на продукты фермеров всегда будут высокими. Об этом заявила директор «Центра агропромышленного развития» Полина Булычёва в интервью «360».

Это связано с тем, что такая продукция максимально экологична, в ней не используются химические средства и добавки. Кроме того, из-за более короткого срока годности у неё ограниченный оборот.

По словам эксперта, на цену также влияет удельный вес себестоимости на единицу производимой продукции. Даже для производства небольшой партии фермер вынужден запустить оборудование и оплатить рабочий день сотруднику.

То есть он несёт максимальные издержки для того чтобы произвести минимальный объём продукта. Плюс сбыт, — пояснила Булычёва.

В заключении она добавила, что фермер может продавать свою продукцию лишь локально, в связи с чем компенсировать свои издержки может лишь высокой стоимостью.

Ранее сообщалось, что российских фермеров могут лишить субсидий за пал сухой травы, стерни и пожнивных остатков.