Россиянам предрекли рост цен на фермерские продукты

Цены на продукты фермеров всегда будут высокими. Об этом заявила директор «Центра агропромышленного развития» Полина Булычёва в интервью «360».
Это связано с тем, что такая продукция максимально экологична, в ней не используются химические средства и добавки. Кроме того, из-за более короткого срока годности у неё ограниченный оборот.
По словам эксперта, на цену также
То есть он несёт максимальные издержки для того чтобы произвести минимальный объём продукта. Плюс сбыт, — пояснила Булычёва.
В заключении она добавила, что фермер может продавать свою продукцию лишь локально, в связи с чем компенсировать свои издержки может лишь высокой стоимостью.
Ранее сообщалось, что российских фермеров могут лишить субсидий за пал сухой травы, стерни и пожнивных остатков.