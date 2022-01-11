Россиянам предрекли подорожание продуктов вслед за мировыми ценами

Индекс продовольственных цен в мире вырос по итогам прошлого года более чем на четверть. По данным ООН, которые приводит «Газета.Ru», особенно сильно выросли цены на сахар, растительное масло и молоко. По словам экспертов, эта тенденция сохранится и в нынешнем году.

По данным ФАО ООН, индекс цен на сахар вырос на 29,8% к уровню 2020 года, что является самым высоким показателем с 2016 года. Среднее значение индекса на молочную продукцию оказалось на 16,9% выше уровня 2020 года, цены на растительное масло выросли сразу на 65,8% по сравнению с 2020 годом. Как сообщил старший экономист ФАО ООН Абдулреза Аббассян, в обычных условиях высокие цены ведут к увеличению производства, однако рост цен на ресурсы, продолжающаяся пандемия и непредсказуемые погодные условия не позволяют говорить о стабилизации продовольственного рынка в 2022 году.

Руководитель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предположил, что рост мировых цен на продовольствие неизбежно отразится и на российском рынке, поскольку на него продолжают оказывать влияние такие факторы, как обесценивание рубля, подорожание бензина и перевозок, рост тарифов естественных монополий, а также зависимость аграриев от импортных удобрений, запчастей и семенного материала. Решить проблему он предлагает, ограничив наценку на продукты для ретейла до 15% вместо нынешних 200–300%.

В отраслевых союзах предпочитают не давать прогнозов, но указывают на дорожающую себестоимость сырья и производства. По словам гендиректора «Союзмолока» Артёма Белова, в среднем себестоимость производства литра молока выросла за 2021 год на 15-16%. При этом рост себестоимости не компенсируется ростом цен в условиях сокращения доходов населения. По оценке экспертов, в нынешнем году хозяйствам придётся либо переориентироваться на другие виды деятельности, либо перейти на новые рационы для животных. Особую значимость в этих условиях приобретают меры государственной поддержки.

Ранее заместитель правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Дмитрий Леонов заявил, что в России нет предпосылок к снижению цен на продукты питания. По его словам, производители пытаются сдерживать рост себестоимости продуктов питания на протяжении пандемии. Однако на рост цен влияют нарушение поставок и контрактов, удорожание импортных составляющих и увеличение стоимости логистики, упаковки и сырья.