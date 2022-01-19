Банкир предрёк исчезновение пластиковых карт

В 2022 году число электронных и физических банковских карт у россиян уравновесится, а в ближайшие несколько лет пластиковые носители потеряют актуальность, считает управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков, передаёт РИА Новости. Он отметил, что в ближайшие годы пластиковые карты будут восприниматься как «красивый аксессуар» и останутся на руках лишь у 15% граждан.

Паритет между физическими и виртуальными кредитными картами наступит как раз в 2022 году. А далее в течение ещё пары лет физические носители кредитов потеряют свою актуальность, — сказал Спиваков.

Он добавил, что в ближайшие годы продолжат пользоваться физическими банковскими картами не более 15% россиян. Это объясняется не удобством транзакций, а превращением кредиток в восприятии людей в «красивый аксессуар». Банкир также подчеркнул, что в онлайн уйдёт самый крупный вид кредита — ипотека. По его словам, в Москве и Подмосковье к проведению таких сделок готовы 50–70% застройщиков.

Ранее постепенное исчезновение пластиковых карт спрогнозировал президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф. По его словам, от физических носителей отказываются уже сейчас, а в будущем их выпуск сократится до минимума.