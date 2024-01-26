Россиянам предложили новый вариант самозапрета на кредиты РБК: россиянам предложат вводить самозапрет на кредиты через банки и МФО

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Российские законодатели предложили упростить для граждан механизм установки самозапрета на кредиты, сообщает РБК. По данным издания, подавать заявление о добровольном отказе от получения ссуд планируется разрешить не только на портале «Госуслуги» и в многофункциональных центрах (МФЦ), но и напрямую через банки и микрофинансовые организации (МФО). Норма может заработать с января 2026 года.

По информации издания, изменения содержатся в рабочей версии законопроекта, предполагающего поправки в законы «О потребительском кредите» и «О кредитных историях». В настоящее время документ ожидает второго чтения в Госдуме. При этом глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что он выступает против подобных поправок, так как банки и МФО являются заинтересованными структурами.

Я против этого выступаю, поскольку банки [и МФО] — заинтересованные организации, и они могут создать проблемы для тех, кто хочет установить самозапрет. Это возможность для злоупотреблений. Лучше все-таки через портал [«Госуслуги»] это делать. Надеюсь, этого пункта не будет, — отметил он.

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы Константин Бахарев отметил, что увеличение перечня каналов для подачи заявлений в целом «расширяет окно возможностей для граждан», но это может существенно сдвинуть сроки вступления нормы в силу. При этом он выразил надежду, что окончательная версия законопроекта ко второму чтению будет оперативно согласована с участниками рынка, ЦБ и Минфином.

Ранее Анатолий Аксаков рассказал, что после вступления в силу закона о самозапрете на выдачу кредитов россияне смогут с 2025 года получать займы только после предъявления ИНН. Для вступления в силу новых правил потребуется упорядочение системы между банками и бюро кредитных историй (БКИ)