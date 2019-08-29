https://static.news.ru/photo/3746733a-ca60-11e9-bbb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

Россияне со 2 сентября 2019 года смогут купить «народные облигации» (ОФЗ-н) нового, третьего выпуска. Его объём составит 15 млрд рублей, рассказывает журналистам замминистра финансов Сергей Сторчак. Период размещения — до конца февраля 2020 года, сообщает замминистра.

Российским гражданам предлагается стать владельцами государственных бумаг нового формата, — уточняет чиновник.

Под залог новых облигаций их владельцы могут привлекать кредиты от банков, добавляет Сторчак.

Условия выпуска модифицированы так, чтобы держателям было выгоднее и удобнее обращаться с этим инструментов. Главная новация — покупателям «народных облигаций» не придется уплачивать банкам-агентам комиссию за покупку. Кроме того, минимальная сумма для «входа» в этот инструмент снижена с 30 тыс. рублей до 10 тыс.

Ведомство разместило первые «народные облигации» в 2017 году, объём выпуска составлял тогда 15 млрд рублей. Срок их обращения — три года.

Особенность этих ценных бумаг в том, что они не могут обращаться на вторичном рынке, то есть их держатель может предъявить ОФЗ-н к выкупу в любой день до срока погашения по номинальной цене, но не может продать или передать их другим лицам. Кроме того, у этих облигаций фиксированная стоимость.