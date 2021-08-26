Россиянам предложат картофель экономкласса

Дожди и засушливая погода в этом сезоне грозят снижением урожая картофеля крупного размера, поставляемого в розницу. Картофельный союз предложил торговым сетям включить в ассортимент упакованный мелкий картофель, однако, по словам экспертов, такой продукт не пользуется спросом, а внутренний дефицит можно заместить импортом без повышения цен. Об этом пишет «Коммерсант».

26 августа на совещании Минпромторга и Минсельхоза с торговыми сетями и сельхозпроизводителями стало известно , что в РФ снизилась доля крупного картофеля, который поставляют в торговые сети. По словам производителей, обычно картофель размером от 55 мм занимал до 80% в общем урожае, но в этом сезоне его доля оценивается в 50%. Причиной стали дожди или засуха в регионах-производителях: всё это может вызвать повышенный спрос на крупный картофель и рост закупочных цен.

Картофельный союз предложил торговым сетям отказаться от продажи нефасованного картофеля в пользу упакованного и более мелкого. Это позволит увеличить сбыт продукции фермеров, сократить их издержки и сдержать цены, однако сети готовы к этому только при условии гарантии качества. При этом они готовы перейти на поставки импортного картофеля раньше обычного срока, который наступает в ноябре.

Прошлой зимой производители уже предлагали сетям закупать мелкие клубни из-за проблем с количеством и качеством урожая, однако этим заинтересовались лишь магазины экономкласса. Сейчас же в этом заинтересованы обе стороны: производители намерены найти сбыт на мелкий картофель, а сети — избежать обвинений в случае роста цен.

Ранее сообщалось, что жители России по итогам первой половины 2021 года могли бы позволить на свою зарплату купить почти на полтонны картошки меньше, чем годом ранее. Больше всего покупательная способность снизилась в Калининградской области (на 53,9%, или 1,04 тонны картофеля), Республике Алтай (на 44,8%, или 565 кг) и Костромской области (на 44%, или 668 кг). Позволить себе больше картошки на ежемесячную зарплату в первом полугодии 2021 года смогли только жители Чукотки (на 6,2%, или 60 кг).