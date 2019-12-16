https://static.news.ru/photo/fddae50c-2015-11ea-8aac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Через три года после начала работы над проектом новой пенсионной накопительной системы и ряда фальстартов Министерство финансов опубликовало новый документ, предоставляющий гражданам РФ право копить на пенсию за счёт личных средств через негосударственные пенсионные фонды (НПФ) при госгарантиях.

Инициатива получила название «гарантированный пенсионный план», или ГПП. Подключение к программе станет добровольным, пишет РБК. Никакой «обязаловки» не будет, считает замглавы Минфина Алексей Моисеев.

Кстати, возможно, мы установим минимальный взнос в размере 100 рублей, чтобы люди не впадали в крайности и не переводили по одному рублю, — добавил чиновник.

Он также обозначил преимущества ГПП перед банковскими депозитами. Во-первых, кредитные организации не имеют продуктов, конкурирующих с предложениями НПФ по пенсионным выплатам.

Во-вторых, во время накопления на депозите у человека есть гарантия. Но она фактически не распространена на всю сумму. Единственная структура, где она возникает, — это ГПП.