Через три года после начала работы над проектом новой пенсионной накопительной системы и ряда фальстартов Министерство финансов
Инициатива получила название «гарантированный пенсионный план», или ГПП. Подключение к программе станет добровольным,
Кстати, возможно, мы установим минимальный взнос в размере 100 рублей, чтобы люди не впадали в крайности и не переводили по одному рублю, — добавил чиновник.
Он также обозначил преимущества ГПП перед банковскими депозитами. Во-первых, кредитные организации не имеют продуктов, конкурирующих с предложениями НПФ по пенсионным выплатам.
Во-вторых, во время накопления на депозите у человека есть гарантия. Но она фактически не распространена на всю сумму. Единственная структура, где она возникает, — это ГПП.
Ранее NEWS.ru сообщал, что глава РФ Владимир Путин подписал закон, «замораживающий» накопительную пенсию до 2023 года. Документ
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