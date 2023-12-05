Россиянам посоветовали заводить кур из-за роста цен на яйца Глава Союза потребителей Шелищ посоветовал переходить на подсобные хозяйства

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Глава Союза потребителей России Петр Шелищ посоветовал россиянам заводить кур и переходить на подсобные хозяйства из-за роста цен на яйца. Комментируя ситуацию «Радио 1», эксперт подчеркнул, что планирование «яйценоскости» не исправит ситуацию и не увеличит объемы производства.

Горько слышать, что поставлена задача изучить возможности увеличения мощностей по производству яиц, курицы и так далее. Если наши власти поверят, что их решение повысит яйценоскость, то дело плохо. Закупиться яйцами надолго не получится, поэтому единственный мой совет — переходите на подсобные хозяйства, — уточнил Шелищ.

Эксперт подчеркнул, что нынешнее поколение не сталкивалось с «ужасами планового хозяйства». По его словам, демографический кризис и расширение оборонно-промышленного комплекса (ОПК) повышают риски возникновения дефицита товаров. Шелищ напомнил, что подобная ситуация была в СССР, когда 70% промышленности отводилось на ОПК.

Вице-премьер Виктория Абрамченко ранее потребовала от Минфина, Минэкономразвития, Минсельхоза и Минпромторга проанализировать изменение потребления мяса курицы и яиц за последние три года. Также ведомства обязаны подготовить информацию о текущих объемах производства и минимальных объемах для удовлетворения внутреннего спроса.