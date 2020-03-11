https://static.news.ru/photo/4300ee62-638a-11ea-926d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россиянам следует быть предельно осторожными при совершении покупок. В противном случае им может не хватить средств даже на еду, заявил финансовый омбудсмен Павел Медведев.

По его словам, вопреки прогнозу Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), финансовый кризис в России в ближайшее время не начнётся, потому что он уже начался.

Повторится примерно то же самое, что было в 2013-2015 годах. Начнётся сокращение доходов населения, ухудшится положение закредитованной части граждан. Уже сейчас миллионов 15 россиян находятся в тяжелом положении, а будет, боюсь, 20-25 миллионов, — цитирует Медведева «ФАН».

Он предположил, что «в первую очередь проблемы возникнут с ипотекой и жильём».

При этом, подчеркнул экономист, к тяжёлым временам россиянам можно не готовиться. Всё потому, что у простых граждан нет никаких рычагов для этого. Россияне попросту «плывут на лодке, не имея доступа ни к рулю, ни к двигателю».

Он также посоветовал не сходить с ума и не запасаться продуктами питания, тратя на это последние сбережения.

Всерьёз защититься от кризиса невозможно. Но <...> нужно грамотно расставить приоритеты. И если вы хотите купить машину, квартиру, дачу, то сперва оцените, хватит ли у вас потом денег на еду. А если эта покупка планировалась в кредит, то подумайте ещё серьёзнее, — предупредил Медведев.

Главное, отметил он, обеспечить траты на самое необходимое — питание, лекарства, предметы повседневного быта.

Ранее, как писал NEWS.ru, АКРА объявило, что рассчитываемый им индекс финансового стресса достиг уровня 3,12 пункта, перешагнув пороговое значение в 2,5 пункта. Это указывает на повышенную вероятность перехода финансовой системы России в состояние кризиса.