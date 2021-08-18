Россиянам посоветовали «потренироваться» перед взятием ипотеки

Решение брать ипотеку можно принимать, если ежемесячный платеж по ней составит не более 25% семейного бюджета, заявил замминистра финансов РФ Михаил Котюков на «Ипотечном марафоне». Его слова приводит ТАСС.
Чиновник
И понять, а можем ли мы жить какое-то время, откладывая эту сумму, хватает ли нам на все иные вопросы и задачи. Если это так, то мы можем себе позволить такое решение, — добавил замглавы Минфина РФ.
Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко заявила, что молодым родителям с детьми будет сложно удовлетворять всем требованиям банков, чтобы получить льготную ипотеку. Она отметила, что цены на новостройки выросли уже на 20–30%, и молодым семьям придется долго ждать завершения строительства, а затем делать ремонт. К тому же ежемесячные платежи будут довольно большими, особенно если работающим окажется только один член семьи. Эксперт также раскритиковала прогноз в 90 тысяч вероятных кредитов после продления льгот, усомнившись, что молодые семьи захотят массово «влезть» в ипотеку.