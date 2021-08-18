Россиянам посоветовали «потренироваться» перед взятием ипотеки

Решение брать ипотеку можно принимать, если ежемесячный платеж по ней составит не более 25% семейного бюджета, заявил замминистра финансов РФ Михаил Котюков на «Ипотечном марафоне». Его слова приводит ТАСС.

Чиновник подчеркнул , что перед оформлением кредита необходимо учесть стоимость квартиры, размер процентных ставок и срок кредита: если ежемесячная сумма платежа окажется критичной для личного бюджета, то от кредита следует воздержаться или рассмотреть более дешёвые варианты. Кроме того, перед принятием решения об ипотеке стоит «потренироваться», ежемесячно откладывая расчетную сумму на некий сберегательный счёт.

И понять, а можем ли мы жить какое-то время, откладывая эту сумму, хватает ли нам на все иные вопросы и задачи. Если это так, то мы можем себе позволить такое решение, — добавил замглавы Минфина РФ.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко заявила, что молодым родителям с детьми будет сложно удовлетворять всем требованиям банков, чтобы получить льготную ипотеку. Она отметила, что цены на новостройки выросли уже на 20–30%, и молодым семьям придется долго ждать завершения строительства, а затем делать ремонт. К тому же ежемесячные платежи будут довольно большими, особенно если работающим окажется только один член семьи. Эксперт также раскритиковала прогноз в 90 тысяч вероятных кредитов после продления льгот, усомнившись, что молодые семьи захотят массово «влезть» в ипотеку.