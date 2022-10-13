Россиянам посоветовали покупать жилье прямо сейчас во избежание подорожания Президент ассоциации оценщиков Кулаков посоветовал россиянам покупать жилье прямо сейчас

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Желающим приобрести жилье россиянам лучше купить его прямо сейчас в уже существующих новостройках, получив субсидию от застройщика. Президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков в беседе с РИАМО объяснил такую срочную необходимость покупки недвижимости именно сейчас тем, что то жилье, которое будет построено через два-три года, окажется намного дороже, поскольку растет стоимость квадратного метра.

Предотвращая стагнацию на рынке новостроек, девелоперы пошли на беспрецедентные меры по поддержке продаж: они субсидируют ставки льготной ипотеки, доводя их до символических значений в 0,01%, — пояснил Кулаков.

Эксперт добавил, что на фоне стагнации застройщики рисковали заморозить в готовых новостройках кредитные ресурсы в большом объеме, поэтому решение о субсидировании принимается из прагматичных мотивов.

Но потеря маржинальности на готовых объектах перенесена на новостройки, которые находятся на уровне котлована. Возможно, для их реализации также будет использована субсидированная ипотека, однако речь пойдет о возросшем ежемесячном платеже, даже с учетом предоставленных льгот, — заключил специалист.

Как сообщалось ранее, Ямало-Ненецкий автономный округ возглавил рейтинг регионов с самой доступной ипотекой. В числе лидеров также оказались Магаданская и Ленинградская области. Хуже всего ситуация на ипотечном рынке наблюдается в Ингушетии, Чечне и Дагестане.