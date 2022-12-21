Россиянам посоветовали покупать валюту на фоне снижения курса рубля Экономист Ордов посоветовал покупать иностранную валюту на фоне снижения курса рубля

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Экономист Константин Ордов посоветовал приобрести валюту на фоне снижения курса российской валюты, так как его восстановления до показателей 50-60 рублей за доллар не планируется, сообщает «Радио 1». Эксперт добавил, что рубль на самом деле не ослабляется, а переходит в наиболее соответствующий диапазон курса. Он отметил, что Центробанк и Минфин заинтересованы в возвращении курса к 70-80 рублям за доллар, но раньше для доведения его до этого состояния не хватало инструментов.

Если у вас ожидаются траты в валюте, то ее лучше приобрести. Но к этому следует относиться осторожно, ведь в какой-то момент произвести конвертацию может быть сложно — посоветовал Ордов.

В качестве причин снижения курса рубля экономист назвал рост спроса на нее, который ранее был угнетен из-за резкого сокращения импорта и неблагоприятной конъюнктуры.

Курс доллара на Мосбирже ранее впервые с конца мая поднялся выше 66 рублей, а евро превысил 70 рублей. Эксперты объясняют происходящее ужесточением финансовой политики США, слабой нефтью, но главное — упавшим спросом на рубли из-за отказа Евросоюза от покупки российской нефти и страхования ее перевозки.