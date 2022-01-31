Россиянам посоветовали не ждать снижения цен на рыбную продукцию

Ждать снижения цен на рыбную продукцию не стоит, рассказал ФБА «Экономика сегодня» президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Григорий Мартынов.

Говорить о ценах на рыбопродукцию довольно сложно, потому что нововведения вроде продажи на аукционах, способствуют увеличению стоимости товара. Ожидать снижения цены не стоит точно, поскольку масштабная реконструкция отрасли несёт в себе колоссальные расходы, которые в дальнейшем отразятся в себестоимости продукта, — сказал Мартынов.

Он добавил, что инвестиционная политика государства укрупняет бизнес и не даёт появиться новым участникам. Мартынов предположил, что через несколько лет с рынка уйдут и средние представители отрасли. Также, по его мнению, необходима программа по привлечению новых специалистов в регион — причём не только в рыбную отрасль.

Ранее кандидат в президенты Республики Корея Хо Ён Гён заявил, что в случае прихода к власти, предложит России взять у неё в долгосрочную аренду часть дальневосточных территорий. Лидер Партии революционных дивидендов пообещал сделать из неё совместную зону экономического процветания в Северо-Восточной Азии.