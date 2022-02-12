Россиянам посоветовали не провоцировать рост инфляции спешными покупками

Россиянам не следует провоцировать рост инфляции спешными покупками, заявил изданию «ФедералПресс» финансовый аналитик Виталий Калугин. Она снизится, если не торопиться приобретать товары прямо сейчас, объяснил специалист.

Если я ожидаю инфляцию, я начинаю покупать. Поскольку все ожидают инфляцию и покупают много, она становится большой, — сказал Калугин.

При этом он отметил, что оценка инфляции от Минфина не соответствует реальной: на самом деле она выше, особенно для бедных. А в 2022 году инфляция может превысить 13%, считает Калугин.

Для малоимущих — тех, кто тратит на еду 40%, 50%, 60% доходов — инфляция значительно выше заявленного уровня, — заявил аналитик.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что инфляция в России сейчас находится на пиковых значениях. Пока устойчивого тренда на её замедление нет, но оно может начаться в конце первого или во втором квартале. По словам Набиуллиной, экономика страны не просто отыграла потери периода пандемии, но и значимо превысила траекторию сбалансированного роста.

По данным Росстата, инфляция в январе увеличилась до 0,99% с 0,82% в декабре, в целом за год она разогналась до максимума за шесть лет и составила 8,73%. Рост потребительских цен на 1,2% и более зафиксирован в 32 субъектах страны.