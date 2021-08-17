Россиянам дали совет, как выбрать лучшие яблоки

В Роскачестве рассказали, как выбрать лучшие яблоки. Неиспорченное яблоко не должно иметь постороннего запаха: неприятного, несвежего, а также странного привкуса.

Эксперты рекомендуют выбирать яблоки с сухой поверхностью, без тёмных пятен, белого налёта и повреждений, нанесённых вредителями или болезнями. Отмечается, что допускаются механические повреждения кожицы, полученные яблоками при транспортировке.

Идеальное яблоко должно быть целым, чистым и крепким на ощупь, с сухой поверхностью. Поверхность яблока должна быть без «морщин» и других признаков увядания, — сказали в пресс-службе Роскачества.

Ранее сообщалось, что из-за того, что себестоимость производства растёт, отпускные цены уменьшаются, увеличивается кредитная нагрузка, могут закрыться многие садоводческие предприятия. Также сильно бьёт по положению российских садоводов дешёвая продукция из других стран.

Чтобы решить сложившуюся проблему, участники рынка предлагают ввести квоты на яблоки из-за границы в период с апреля по сентябрь. По оценкам экспертов, российские садоводы выращивают более 1,2 млн тонн яблок и ещё около 1 млн тонн импортируется из-за рубежа. Поэтому регулирование импорта могло бы стать неплохим решением сложившейся проблемы.