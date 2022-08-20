Россиянам посоветовали, как лучше избавиться от долларов Аналитик Васильев: россиянам целесообразно заменить в накоплениях доллары на юани

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В последнее время главной тенденцией валютного рынка РФ стало быстрое сокращение роли доллара и евро при увеличивающейся доле валют так называемых дружественных стран, а также непосредственно рубля. Это отметил в беседе с агентством ПРАЙМ главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Он пояснил, что подобное положение дел связано с санкциями в отношении России и арестом зарубежных резервов страны. В этой связи эксперт рекомендовал россиянам также изменить состав своей корзины валют.

По словам Васильева, на фоне санкций, наложенных Евросоюзом на Национальный расчетный депозитарий, риск остановки биржевых торгов валютой и, как следствие, проблем с курсом вырос.

В результате участники рынка стали ещё больше сокращать работу с недружественными валютами и переходить в юани и другие дружественные валюты, — отметил аналитик.

На фоне имеющего место риска заморозки валютных активов на Западе россияне, по словам Васильева, стремятся избавиться от долларов и евро, в первую очередь — безналичных. В этой связи аналитик посоветовал постепенно заменить корзину из трёх валют — рубли-доллары-евро — на корзину, в состав которой войдут валюты условно дружественных России стран — например, китайские юани, гонконгские доллары или дирхамы ОАЭ.

Ранее сообщалось, что в июне 2022 года россияне разместили на счетах и депозитах в банках за рубежом валюту на 266,1 млрд рублей при среднем курсе 57,2 рубля за доллар. В долларовом выражении эта сумма составила $4,7 млрд, что можно считать рекордом как минимум с 2018 года. До этого всплеск переводов сбережений россиян за рубеж наблюдался в феврале, когда объём таких операций достиг $4,3 млрд.