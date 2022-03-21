Россиянам порекомендовали надёжный способ сохранить сбережения

На фоне нестабильной экономической ситуации и западных санкций особенно актуальным для большинства россиян стал поиск способов сохранения сбережений и минимизации финансовых потерь. Одним из наиболее надёжных вариантов обезопасить свои накопления, по мнению экономиста и политолога Александра Дудчака, является покупка золота, сообщает Агентство Бизнес Новостей.

Теперь золото стало ещё более надёжным и выгодным видом инвестиций. Это обусловлено тем, что в России приняли закон, согласно которому физические лица освобождаются от уплаты НДС при инвестировании в золотые слитки. Ранее размер налога составлял 20%, и при обратной продаже слитков он не возвращался, — сказал эксперт.

При этом Дудчак предупредил об операциях с иностранной валютой. По его мнению, дальнейшее развитие ситуации с курсом рубля к доллару и евро на сегодняшний день непредсказуемо.

Возвращаясь к теме драгоценных металлов, экономист подчеркнул, что вложение накоплений в золото выгоднее попыток заработать на криптовалютах. Он добавил, что в 2021 году спрос на золотые слитки вырос на 10% по сравнению с 2020 годом.

Приобретать слитки эксперт советует в банках. Такая услуга существует в большинстве крупных финансовых организаций страны. Более того, банки занимаются и хранением золотых слитков, ведь их ценность падает даже при нанесении малейших повреждений. Если всё-таки есть желание хранить драгоценность дома, Дудчак посоветовал воспользоваться сейфом.

Ранее финансовый аналитик Дмитрий Александров заявил, что для россиян есть большие перспективы вложения в юань. Сейчас вклады в китайской валюте есть в нескольких российских банках и появляется всё больше возможностей, отметил он.