Россиянам пообещали рост цен на услуги ЖКХ

Цены на услуги ЖКХ, безусловно, вырастут, предупредил специалист-практик в области правового регулирования ЖКХ, эксперт Центра передовых технологий Академии народного хозяйства при правительстве Игорь Кокин в разговоре с АБН. Он объяснил рост цен тем, что в отрасли необходимо покупать зарубежные комплектующие.

Рост цен на электроэнергию и на газ, безусловно, будет. Однако объёмы этого роста спрогнозировать в текущей ситуации не представляется возможным. Это вопрос политики государства и принятия им сдерживающих рост цен и компенсаторных механизмов. <...> Это (рост цен. — NEWS.ru) связано с необходимостью закупать импортные комплектующие, которые используются в энергоотрасли, — сказал Кокин.

Он добавил, что также из-за роста инфляции энергопроизводящие компании будут повышать зарплаты, принимать меры соцподдержки. Прогнозировать же, насколько вырастут цены, сейчас нельзя: горизонт планирования составляет год.

Ранее комитет Госдумы по строительству и ЖКХ предложил освободить от оплаты ЖКХ многодетные семьи. Также предложено субсидировать 70% стоимости ЖКУ людям старше 65 лет, отменить комиссию при оплате «коммуналки» для граждан и снизить её до 0,1% для УК. Один из авторов инициативы зампредседателя комитета ГД Светлана Разворотнева объяснила это тем, что в кризис пострадают все сферы.