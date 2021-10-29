Россиянам пообещали отсутствие дефицита красной икры в Новый год

Объём вылова горбуши позволяет с уверенностью заявить, что дефицита красной рыбы и икры в преддверии Нового года в России не будет. Об этом сказал глава Росрыболовства Илья Шестаков в кулуарах Евразийского экономического форума, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что объём вылова лососёвых предполагает серьёзное снижение цен, но говорить, какими они будут, сейчас преждевременно.

К сожалению, объём предложения у рыбаков никак не коррелируется с ценами на полке. И здесь сложно что-либо прогнозировать, как будет поступать наша торговля, — понятно, что в предновогодний сезон они стоимость держат, поскольку спрос большой, — заявил Шестаков, добавив, что идея регулирования цен на красную икру не обсуждается.

На данный момент цены на икру на столичных прилавках колеблются от пяти до семи с половиной тысяч рублей за килограмм — это примерно на 15–20% дешевле, чем в прошлом году. Ежегодно россияне потребляют порядка 15–19 тысяч тонн красной икры.

Ранее сообщалось, что цены на икру горбуши и других лососёвых рыб будут снижаться в России в течение одного-полутора месяцев. Это связано с тем, что в этом году выловлено более 510 тысяч тонн тихоокеанского лосося. Это на 90% больше показателей прошлого года.