Россиянам пообещали максимальный рост прибыли на депозитах за пять лет

В ВТБ заявили, что в 2022 году средства граждан на рублёвых депозитах могут вырасти максимально за пять лет. По мнению экспертов, этому будут способствовать повышение ключевой ставки ЦБ, однако волатильность рубля, инфляция и налог на вклады могут помешать этому, пишет РБК.

По данным экспертов ВТБ, сбережения россиян на срочных рублевых вкладах в 2022 году могут вырасти на 1,4 трлн рублей. Аналитики Moody’s, S&P и Альфа-банка оценивают рост ещё выше — до двух трлн рублей, чему могут способствовать общий рост ставок на рынке, девалютизация сбережений, возврат в банки наличности, а также рост зарплат и индексация пенсий. Также перетоку средств граждан в срочные депозиты будет способствовать частичная потеря привлекательности и доступности других форм инвестиций и сбережений, включая ипотеку.

В то же время управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин полагает, что часть средств будет перенаправляться на накопительные счета в условиях неопределённости, а управляющий директор Совкомбанка Анна Камбулова отмечает, что волатильность на валютном рынке заставляет людей отдавать предпочтение иностранной валюте. Директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Людмила Кожекина отмечает, что на ситуацию окажет влияние слабый рост доходов населения и продолжающаяся инфляция.

Ещё одним фактором неопределённости может оказаться новый налог на процентные доходы по вкладам от 1 млн рублей, который начал действовать с этого года. Как заявил замдиректора группы «Финансовые институты» S&P Роман Рыбалкин, действие налога может привести к тому, что вкладчики начнут искать другие формы размещения средств начиная с середины года, когда получат первые уведомления о налоге.

Ранее сообщалось, что налог на вклады коснётся всех, у кого на счету в банке больше миллиона рублей: россияне заплатят 13% от прибыли, которую получат с этого счёта. Также государство предусмотрело налоговый вычет: человек сможет не платить налог только со своего же миллиона и заработка, ориентированного на ставку ЦБ