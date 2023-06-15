Россиянам объяснили, с чем связано снижение цен на продукты в конце лета Экономист Долгова предсказала снижение цен на продукты в конце лета при хорошем урожая

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При хорошем урожае в конце лета и начале осени цены на продукты могут снизиться, заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Мария Долгова. Она рассказала «360», что на стоимость овощей и фруктов в первую очередь влияют природно-климатические условия.

В те годы, когда хороший урожай, когда природно-климатические условия позволяют собрать много овощей и фруктов, сохранить их, то цены снижаются. В этом году на снижение цен могут влиять именно природно-климатические условия, — отметила экономист.

При этом эксперт предупредила, что сильному снижению цен на плодоовощную продукцию мешает ряд факторов. Среди них рост стоимости удобрений и запчастей к импортному оборудованию. Также цены на фрукты и овощи зависят от дождей. Например, при большом количестве осадков трудно собирать картофель и закладывать его в хранилища, привела пример экономист. Сезонную дефляцию следует ожидать в пределах 3-4% по отдельным продуктам, заключила Долгова.

Эксперт по маркетингу Михаил Глухов ранее предупредил о подорожании кофе в России в текущем году примерно на 15%. Этот рост связан с подорожанием продукта в основных странах-поставщицах — Индии, Вьетнаме и Бразилии. Россия полностью зависит от мировой биржи и производителей и пытается смягчить рост цен созданием запасов кофе.