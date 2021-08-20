Россиянам объяснили причину высокой стоимости отечественных товаров

Россиянам объяснили, почему всё чаще на прилавках магазинов и рынков появляются отечественные товары. При этом, продукция продаётся по достаточно высокой стоимости. О том, почему так происходит, рассказал РИА Новости экономист Пётр Пушкарёв.

Он пояснил: отечественные производители имеют мало инструментов, чтобы снизить себестоимость продукции. По словам Пушкарёва, высокая закредитованность вынуждает их закладывать дополнительные значения в потребительские и оптовые цены.

Кроме того, значительная часть продуктов питания имеет настолько длинный производственный цикл, что эти товары как минимум не успевают пройти его. Эксперт напомнил, что, например, плодоносящим деревьям требуется очень много времени, чтобы вырасти. Таким образом, эти импортные продукты нельзя сейчас полностью заменить на отечественные.

Что касается техники, она дорожает в связи со слабостью развития отечественного производства. Экономист полагает, что ряд проектов в технической сфере недополучил нужное финансирование в РФ.

Ранее стало известно, что цены на продукты на Украине значительно выросли при том, что уровень жизни в стране очень низкий, да и возможности людей становятся всё меньше. Экономист Елена Тюрина, оценив происходящее на Украине, заявила: стране грозит многократный рост цен на продукты.