Россиянам объяснили, почему банки стали реже продавать долги коллекторам

Банки стали реже продавать долги коллекторам, потому что взыскивать недоимку с кредиторов самостоятельно стало выгоднее, чем обращаться в коллекторское агентство, заявил генеральный директор Лиги защиты должников по кредитам Сергей Крылов. Он добавил, что благодаря новым законам, банки теперь сами могут добиваться возврата долга от должников, пишет «Экономика Сегодня».

Ранее у кредиторов не было средств и технических возможностей для самостоятельного взыскания, тогда как у коллекторов с точки зрения законов были развязаны руки по способам получения денег от должника, но по мере принятия новых нормативных актов и развития банков силы сравнялись, — пояснил Крылов.

Он уточнил, что сейчас эффективность сотрудников коллекторских агентств сильно снизилась по сравнению с прошлым. По его мнению, причиной снижения результативности деятельности коллекторов напрямую связана с законодательными ограничениями.

Самостоятельное решение вопроса, как правило, приносит компании больше денег, нежели продажа просрочки коллекторам. Так, в период стабильности рынка обеспеченные и свежие займы финансовые организации оставляли себе, а все остальные передавали коллекторам, — резюмировал Крылов.

Ранее президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев отметил, что большинство должников по кредитам просрочивают обещанные платежи из-за финансовых трудностей. По его словам, принципиальных неплательщиков стало гораздо меньше.