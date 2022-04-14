Россиянам объяснили, кому нужен сильный рубль и слабый рубль

В сложившейся на сегодняшний день экономической ситуации в России одним силам выгоден сильный рубль, другие отдали бы предпочтение слабому. Каждая из сторон преследует собственные цели. Об этом рассказал аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

По его словам, власти предпочитают иметь дело со стабильным рублём, это позволит достичь краткосрочных целей, в частности сбить валютную панику у населения. Кроме того, с помощью сильного рубля можно притормозить ускорение инфляции, что немаловажно.

В то же время, крепкий рубль не выгоден экспортёрам и российскому бюджету, которому нужно больше рублей на поддержку пострадавших компаний и сфер экономики. В этой связи, по мнению аналитика, до конца апреля курс рубля, вероятно, останется сильным, а в дальнейшем власти будут ориентироваться по ситуации.

Ранее главный портфельный управляющий инвестфонда «КТ» Вячеслав Зайченко рассказал, что покупать валюту слишком рискованно, курс сейчас может быть любым. Приобретать её есть смысл только для конкретных целей вроде поездки за границу.

Центробанк вернул возможность для банков продавать россиянам наличную валюту с 18 апреля. Кредитные учреждения смогут торговать лишь той валютой, которая поступит в кассы с 9 апреля. Кроме того, россиянам разрешили снимать наличные евро.