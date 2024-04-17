Россиянам объяснили, когда нужно покупать юани Эксперт Зельцер посоветовал покупать юани, когда курс опустится до 12,5 рубля

Фото: Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

Покупать китайский юань лучше, когда его курс опустится до 12,5 рубля, рассказал «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку Михаил Зельцев. Он также объяснил причину слабости российской валюты к иностранным. По его словам, речь может идти о спекуляциях в преддверии окончания срока действия указа президента РФ.

Причина слабости рубля к доллару, евро и юаню кроется в факторе нормативов репатриации выручки экспортеров. В апреле заканчивается срок действия осеннего указа президента РФ, и участники валютного рынка могут спекулятивно разыгрывать этот фактор — якобы обнуление нормативов снизит общее предложение валюты и обесценит рубль, — объяснил Зельцер.

По факту продления указа спекулятивное давление на рубль ослабится, добавил эксперт. Тогда курсы зарубежных валют могут резко снизиться.

До этого эксперт заявил, что рекордный рост доллара к рублю до отметки выше 94 рублей впервые с конца октября 2023 года связан с внешними факторами. Среди внутренних факторов, которые могут положительно повлиять на рубль в ближайшее время, Зельцер выделил жесткую денежно-кредитную политику Центробанка.