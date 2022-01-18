Россиянам объяснили, когда надо готовиться к обвалу рубля

Рубль может упасть до 60 за доллар, если увеличится ценовой риск или котировки нефти снизятся до $60 и меньше. Об этом агентству ПРАЙМ рассказал главный аналитик дирекции стратегии и проектов развития Центра аналитики и экспертизы ПАО «Промсвязьбанк» Егор Жильников.

Подобное развитие событий, по мнению Жильникова, маловероятно.

Рассматривая цикличность после резких ослаблений рубля, мы видим, что коррекция происходила в основном без компенсирования всех потерь. Затяжные падения рубля сопровождаются в среднем двухнедельной коррекцией, — пояснил эксперт.

По его словам, сейчас на рубль давление оказывает в первую очередь внешний фон динамики фондовых рынков США и цены на нефть.

При этом одним из долгоиграющих факторов обесценивания рубля является инфляция, отметил Жильников. Он заострил внимание на том, что с 1 по 10 января инфляция ускорилась в два раза относительно показателей минувшего декабря.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович предположил, что стоимость нефти на мировом рынке может превысить отметку $90 за баррель. Так он прокомментировал новости, что цена углеводорода достигла $88 за «бочку» впервые с октября 2014-го.