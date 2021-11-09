Россиянам объяснили, когда государство вернет деньги за лекарства

Россияне могут получить социальный налоговый вычет по НДФЛ в сумме оказанных медицинских услуг, а также в размере стоимости лекарственных препаратов, назначенных по рецепту врача и купленных за собственные средства для себя, супругов, родителей и несовершеннолетних детей. Сделать это можно в течение налогового периода, за который запрашивается вычет и не позднее трёх лет после окончания года, в течение которого приобретались лекарства. Об этом в беседе с агентством ПРАЙМ расказала юрист Линда Куркулите.

По словам юриста, если человек получил лекарство полностью бесплатно, налоговый вычет для него не предусмотрен .

Воспользоваться вычетом можно исключительно в случае, если в налоговом периоде у физлица присутствовали доходы, облагаемые НДФЛ (за исключением некоторых видов доходов, например, дивидендов, материальной выгоды), — пояснила Куркулите.

Она также напомнила, что при оформлении вычета необходимо предоставить в налоговый орган рецепт врача по форме. установленой Приказом Минздрава, подписанный и заверенный личной печатью врача и печатью медицинской организации. Также для оформления налогового вычета следует предоставлять кассовый чек из аптеки, на котором указано, какое именно средство было приобретено; документы, подтверждающие заключение брака, родство с родителями или детьми, не достигшими 18-летнего возраста, если лекарства покупалось для них и рецепт выписан на их имя, а также лицензию медучреждения, печать которого заверяет рецепт врача, и справку 2НДФЛ.