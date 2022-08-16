Россиянам объяснили, для чего нужно заводить безымянную банковскую карту Эксперт МКБ Курзякова: безымянные банковские карты позволят скрыть личные данные

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Минималистичный дизайн и скорость оформления являются главными преимуществами безымянной пластиковой карты. Об этом агентству ПРАЙМ рассказала директор департамента карточного бизнеса и лояльности Московского кредитного банка (МКБ) Татьяна Курзякова. Она пояснила, что такие карты появляются в обиходе, поскольку в настоящее время россиян интересует также возможность скрытия персональных данных.

Поэтому некоторые банки сегодня выпускают карты с данными на оборотной стороне или предлагают оформить безымянную карту, — сказала эксперт.

Она также уточнила, что безымянная карта обладает тем же функционалом, что и именная. Кроме того, можно выпустить не физическую, а цифровую карту, которая будет привязана в открытому счету. Покупки по такой карте совершаются с помощью смартфона.

В целом же, по словам Курзяковой, сейчас бесплатный сервис доставки любых видов карт запустили большинство российских банков.

Ранее руководитель департамента систем судопроизводства и уголовного права факультета права НИУ ВШЭ Тимур Соколов рассказал, что использование для покупок и снятия наличных банковской карты супруга или близкого родственника — достаточно распространённая практика. Однако совершение таких операций законно лишь с ведома владельца карты и в пределах оговорённой суммы.