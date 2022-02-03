Россиянам назвали три способа, где найти деньги для развития бизнеса

Многие потенциальные предприниматели убеждены, что для старта бизнеса им не хватает только денежных средств. Портал Infox предложил пути, способные помочь начинающему предпринимателю в поиске капитала, в список которых входит заём в банке, поиск инвесторов и вложение собственных средств.

Первой и самой очевидной опцией к получению капитала Infox называет оформление кредита. По словам источника, подать заявку на кредит для бизнеса достаточно просто: для этого понадобиться собрать необходимый пакет документов и дождаться решения банка. На это, как правило, уйдёт не более трёх дней, а для подачи заявления будет вовсе не обязательно приходить в банк, поскольку заявку на получение кредита можно оформить онлайн и прикрепить копии всех нужных документов.

Другой вариант — привлечь инвесторов. Ими могут оказаться не только предприниматели или корпорации, но и друзья, способные дать взаймы необходимую сумму. Однако рекомендуется заранее продумать бизнес-план, обозначив все перспективы и возможные риски. Имея продуманный план, больше шансов заинтересовать инвестора, который увидит, что будущий предприниматель подошёл к делу «с головой».

Последний способ — личные сбережения. Постепенное привлечение личных средств — самый обстоятельный путь развития. Вкладывая в бизнес только собственные деньги, ресурсы расходуются более тщательно. Главным преимуществом данного способа собрать необходимую сумму источник называет надёжность.

Ранее уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте РФ Борис Титов выразил мнение, что малому и среднему бизнесу необходимо простить долги по налоговым платежам за период пандемии, а также провести ковидную амнистию. Способствовать этому может пятая волна коронавируса, которая снова поставила бизнес в условия выживания. По словам Титова, «омикрон» «выкашивает» предприятия малого бизнеса.