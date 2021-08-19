Россиянам назвали среднюю стоимость школьного набора

Средняя стоимость набора вещей и канцтоваров для российского первоклассника составила 19,6 тысячи рублей для мальчиков и 24,1 тысячи рублей для девочек. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на данные Росстата.

Отмечается, что рост стоимости такого набора не превысил уровня темпов инфляции. Для мальчиков такой комплект подорожал в годовом выражении на 4,1%, а для девочек, cоответственно, на 3,9%. Инфляция в России с начала текущего года составила 6,46%.

Cредняя стоимость набора вещей и канцтоваров для мальчика, впервые идущего в школу, в июле 2021 года составила 19 тысяч 575 рублей, а для девочки – 24 тысячи 123 рубля. Для сравнения, в том же месяце прошлого года эти показатели достигли отметок в 18 тысяч 807 рублей и 23 тысячи 218 рублей соответственно.

Самыми дорогими товарами из школьного набора оказались рюкзак и зимние ботинки. Так, за ранец и тёплую обувь родителям в отдельности придётся заплатить более двух тысяч рублей.

В то же время цены на одежду практически не поменялись, зато повысилась стоимость на канцтовары. В частности, авторучки подорожали на 7,6%, а фломастеры – на 7%. Кроме того, карандаши стали дороже на 6%, а тетради – на 5%.

Ранее сообщалось, что в России резко увеличился спрос на школьную одежду. По состоянию на середину августа этот показатель поднялся на 96% по сравнению с ковидным 2020-м. Среди основных причин подобной тенденции специалисты назвали возвращение российских школьников к очному формату обучения.