Россиянам назвали случаи, когда лучше заплатить наличными

Безналичный расчёт в последнее время приобрёл широкое применение, однако бывают случаи, когда лучше расплачиваться наличными. Об этом в интервью агентства ПРАЙМ рассказал эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

По словам эксперта, если товара куплен за наличные, то в случае его возврата деньги вернут сразу, при безналичном расчёте время возвращения средств составит около десяти дней.

Возврат должен быть оформлен в течение 14 дней после покупки, а средства должны быть возвращены в течение десяти дней. Однако при покупке за наличные обычно магазины возвращают деньги сразу после оформления акта возврата, — отметил Переславский.

Также есть смысл платить наличными на рынках частным торговцам, считает эксперт. Иметь некоторое количество наличных на непредвиденные ситуации рекомендуется путешественникам.

Ранее сообщалось, что Центробанк намеревается ужесточить контроль за пополнением карт в банкоматах и терминалах. Это связано с активизацией мошенников.