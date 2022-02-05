Россиянам назвали самый выгодный способ покупки валюты

Выгоднее всего покупать валюту на бирже. Там нет банковской комиссии и наценки, поскольку покупка производится напрямую на рынке. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказал эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский

По словам эксперта, для покупки валюты на бирже следует открыть брокерский счёт. Это можно сделать в режиме онлайн, без посещения банка или брокерского дома. Для снятия средств нужно будет открыть валютный счёт для перевода с брокерского счёта денежных средств в единицах, отличных от рублей.

Кричевский подчёркивает, что покупка валюты на бирже выгоднее во всех случаях: как на долгосрочный период для создания денежной подушки безопасности, так и для путешествий.

Ранее сообщалось, что журнал The Economist опубликовал очередной «индекс бигмака», являющийся основой для оценки валют по отношению к доллару. Российский рубль занял последнее место в общем списке и стал самой недооценённой валютой.