Россиянам назвали размер накоплений для получения льготной ипотеки АКРА: размер накоплений для получения льготной ипотеки в России достиг 60%

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В настоящее время россиянам для получения льготной ипотеки необходимо иметь накопления в размере до 60% от стоимости жилья в ценах 2020 года, указали в обзоре ипотечного рынка эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), эти данные приводит РБК. В то время, когда программа стартовала, потенциальному покупателю было достаточно иметь порядка 15% от стоимости жилья.

С учетом роста цен на недвижимость — в среднем по России необходимо иметь уже около 50–60% от стоимости жилья в ценах на начало 2020 года, а в среднем по Москве — 40–50%, — говорится в материале.

По данным аналитиков, льготные программы, в первую очередь распространяющиеся на новостройки, спровоцировали резкий рост цен на недвижимость, что привело к снижению ценовой доступности жилья, особенно для граждан с доходом ниже среднего. При этом повышение первоначального взноса до 30% по ипотеке с господдержкой приведет к еще большему снижению доступности жилья для граждан, считают эксперты.



В то же время в АКРА указывают на то, что «вопреки нормальной логике», 2023 год станет рекордным по выдаче ипотеки в РФ. За 10 месяцев года объем ипотечного портфеля вырос на 25%. Предыдущий рекорд был установлен в 2021 году, тогда рост составил 26%.

Ранее руководитель агентства недвижимости Максим Чурилов предположил, что распространение программ льготной ипотеки на вторичное жилье в новых регионах приведет к подорожанию этого жилья. По его мнению, ипотека на льготных условиях увеличит число желающих купить квартиру, чем воспользуются собственники вторичного жилья.