Россиянам назвали продукты, которые обязательно подешевеют летом Экономист Разуваев: в России летом снизятся цены на огурцы

В России летом снизятся цены на огурцы и другие овощи, рассказал NEWS.ru экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев. Эксперт подчеркнул, что в этот период инфляция всегда снижается, о чем свидетельствует статистика за 30 лет наблюдений. Он уточнил, что цены на овощи падают благодаря урожаю.

Летом всегда снижается инфляция, об этом говорит статистика за 30 лет наблюдений. Это связано с урожаем. Дешевеет все, что растет у нас, в частности огурцы и другие овощи, — пояснил экономист.

Ранее Разуваев заявил, что новости о росте цен на продукты до 30% с 1 июня являются фейком. Он подчеркнул, что инфляция в стране составляет 8%. Экономист отметил, что до конца года этот показатель продолжит снижаться. Эксперт также предположил, что следует ожидать ужесточения кредитной политики.

Флорист Ольга Селиванова ранее сообщила, что перед выпускными букеты подорожают минимум на 10%. По ее словам, самыми популярными цветами для таких мероприятий остаются розы. Как объяснила эксперт, такие букеты считаются универсальными, поэтому их чаще всего выбирают для праздников в школе. Кроме этого, от класса педагогам дарят сборные букеты, например из гвоздик, роз и хризантем.